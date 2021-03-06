مدينة أور تنهي التحضيرات لاستقبال البابا فرنسيس

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

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وصلت طائرة بابا الفاتيكان الى مطار الناصرية في محافظة ذي قار لزيارة مدينة اور التاريخية

وانهت محافظة ذي قار ومدينة أور على وجه التحديد آخر استعداداتها لاستقبال البابا فرنسيس الذي كان قد أنهى زيارته الى محافظة النجف ولقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني، لتكون مدينة أور احدى أبرز محطات برنامج زيارته للعراق، والتي ستتضمن إقامة صلاة الأديان بمشاركة أتباع مختلف الديانات والطوائف العراقية، تأكيدا على قيم السلام والتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، في المدينة التي تعدها مختلف الديانات السماوية، مسقط رأس النبي إبراهيم، وهو بمثابة الأب الروحي للديانات التوحيدية .

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