2021/03/06 | 12:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني.. المرجع الديني الأعلى يستقبل البابا في بيت مستأجر متواضع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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