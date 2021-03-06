ظافر العاني: زيارة ⁧ البابا⁩ ستجعل العراق جزء من عملية التطبيع مع ⁧ اسرائيل⁩

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر النائب ظافر العاني، ما يوصف بالسلام الذي جاء به بابا الفتكان الى العراق هي سلام مع الكيان الصهيوني.واعرب العاني عن اعتقاده بان الزيارة ستزيد من الضغوط على العراق بان يكون جزء من عملية التطبيع في المنطقة وهذا ما يجعلنا متحفظين على هذه الزيارة وتوقيتاتها.

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