تقنية “التزييف العميق” تعيد المتوفين للحياة وتخلق جدلا

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأثار موقع “ماي هيريتج” المتخصص بالأنساب وأشجار العائلة، الجدل بعد إعلان استخدم فيه تقنية “التزييف العميق” لتحريك وجوه المتوفين، وبدأ بالرئيس الأمريكي الراحل “أبراهام لينكولين”.وقال الموقع إن بعض الأشخاص قد يجدون هذه الميزة “مفزعة” في حين قد يعجب بها آخرون ويعتبرونها “سحرا”.ويتيح الموقع هذه الميزة حاليا “بلا صوت”.وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي …

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