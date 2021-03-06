البابا فرنسيس : الارهاب والعنف لا ياتيان من الدين

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس :" ان الارهاب والعنف لا ياتيان من الدين ".وقال في كلمة خلال لقاء الاديان والصلاة المشتركة في مدينة اور الاثرية :" ان هذا البلد عانى من الحرب ومن الارهاب وخاصة الايزيديين "./ انتهى9

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