البابا فرنسيس : رسالة السماء تعطينا الوحدة وعدم الاستسلام

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس :" ان رسالة السماء تعطينا الوحدة وعدم الاستسلام وتعزيز اخوتنا ".وقال في كلمة خلال لقاء الاديان والصلاة المشتركة في مدينة اور الاثرية :" يجب ان لاننسى اخوتنا فنحن احفاد ابراهيم ، وان رسالة السماء تعطينا الوحدة وعدم الاستسلام وتعزيز اخوتنا ".واضاف :" نسمع اخواننا ، ونحن جميعا بحاجة الى السماء ونحن من نعمر الارض "./انتهى9

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