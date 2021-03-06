الفاتيكان ينشر بيانا هاما حول لقاء البابا مع المرجع السيستاني

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفاتيكان، اليوم السبت، بيانا حول اللقاء التاريخي بين قداسة البابا فرانسيس و المرجع السيد علي الحسيني السيستاني الذي عقد اليوم في مدينة النجف الا...

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