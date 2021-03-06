وزير الطرق الايراني يصل الى بغداد

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي" إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم (السبت) على رأس وفد اقتصادي....

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