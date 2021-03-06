عاجل: بدء استقبال البابا في مدينة أور التأريخية

2021/03/06 | 12:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأت في مدينة أور الأثرية، اليوم السبت، مراسم الحج الإبراهيمي لبابا الفاتيكان فرنسيس.وشهدت المراسم كلمة ترحيب وتراتيل من الإنجيل.ووصل بابا الفاتيكان، السبت، إلى محافظة ذي قار تمهيدا لمراسم الحج في أور.

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