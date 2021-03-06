2021/03/06 | 12:09 - المصدر: عين العراق

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السبت 6 مارس 2021 | 11:50 صباحاً

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سلطة الطيران المدني: إلزام فحص ( PCR ) والمعاملة بالمثل في حركة المسافرين إلى البلاد

بينت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم السبت ، أنه استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، بإلغاء قرارها السابق رقم (١ لسنة ۲۰۲۱)، والفقرة ( ۲ ) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۱ لسنة ۲۰۲۰) بشأن الدول الممنوع السفر إليها والوافدين منها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وتضمن نص قرار اللجنة جلب فحص ( PCR ) من مراكز ومختبرات رصينة خلال ( ۷۲ ) ساعة قبل دخول الوافدين إلى العراق يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس (كوفيد - 19 ) .

موكدةٌ: بأن سيتم حجر الوافدين إلى العراق حجراً إجباريا في أماكن عملهم أو تواجدهم لمدة ( 14 ) يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور أي أعراض مرض لديهم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

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