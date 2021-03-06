هجوم إلكتروني على “العفو الدولية” وفيسبوك تحذف حسابات

2021/03/06 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنها تعرضت لهجوم إلكتروني وتشويه متعمد من حسابات مزيفة كثيرة تزامنا مع تضامنها مع الصحفي المغربي عمر راضي، الذي اتهمته السلطات بالتجسس.وقالت “أمنستي” في وقت سابق، إن راضي يتعرض للاختراق عبر برنامج بيغاسوس التابع لشركة “NSO” الإسرائيلية، ما أتاح للمخترقين الوصول إلى الرسائل، والبريد الإلكتروني، وكاميرا ومايكروفون الهاتف.وقالت …

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