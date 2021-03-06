مباشر: البابا فرنسيس يلقي خطابا في مدينة أور التاريخية جنوب العراق

2021/03/06 | 12:15 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد لقائه أية الله علي السيستاني في النجف العراقية، توجه البابا فرنسيس جنوبا إلى أور، الموقع الأثري الذي يعتقد أنه مكان مولد النبي ابراهيم، أب الديانات السماوية حيث يلقي خطابا.

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