2021/03/06 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارا من يوليو المقبل.وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس الجمعة، بيانا أوضح فيه أيضا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.كما أشار “إيفاب” إلى أن على الحكم “استخدام حكمته” فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد.وجاء في البيان “نظرا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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