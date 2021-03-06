مطالبة نيابية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على النائب غالب محمد

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على النائب غالب محمد، ونقل التحقيق الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وخلال جلسة لمجلس النواب تلا نواب بيانا اشاروا فيه الى ان "من قام بهذه الجريمة قد اطلق سراحه بتدخلات سياسية"، مطالبين "المجلس ان يحفظ كرامة نوابه، اذا كان المجلس غير قادر على حفظ كرامة نوابه فلن يكون قادرا على حفظ كرامة العراق"، مشددين على عدم السماح بالاعتداء على اعضاء مجلس النواب.

وطلب النواب توجيه كتاب من رئاسة المجلس الى مجلس القضاء الاعلى لنقل التحقيق في الاعتداء على النائب غالب محمد الى بغداد، فيما طالبوا بتشكيل لجنة من لجنتي الامن والدفاع، والقانونية النيابيتين للذهاب الى المحكمة والوقوف على حقيقة عملية اطلاق سراح المتهمين بالاعتداء على النائب غالب محمد.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ردا على النواب، ان "نقل الدعوى يحتاج الى المدعين بالحق الشخصي، ويكون من خلال طلب يقدمه النائب غالب محمد وستسانده رئاسة المجلس والنواب في طلب نقل ملف التحقيق لاكماله في بغداد".

وكان عضو مجلس النواب النائب غالب محمد قد تعرض يوم الجمعة 26/2/2021، الى اعتداء من قبل شخص طعنا بالسكاكين امام منزله في مدينة السليمانية، وقد تم نقل النائب الى المستشفى مباشرة حيث تلقى العلاج اللازم.

PUKmedia / متابعة

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