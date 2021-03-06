2021/03/06 | 12:20 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بابا الفاتيكان يصل الى مدينة أور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
وصل صباح اليوم السبت بابا الفاتيكان الى مدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار.
وكان البابا التقى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بابا الفاتيكان يصل الى مدينة أور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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