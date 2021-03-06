بابا الفاتيكان يصل الى مدينة أور

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وصل صباح اليوم السبت بابا الفاتيكان الى مدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار.

وكان البابا التقى...

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