السلطات الأمريكية تحتجز 100 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..احتجزت السلطات الأمريكية عدداً قياسياً من المهاجرين على حدودها مع المكسيك.ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية احتجزت نحو 100 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك في فبراير الماضي ما يعتبر عدداً قياسياً لم يسجل منذ عام2006.وأشارت المصادر إلى أن عدد المهاجرين ارتفع إلى نحو 100 ألف شخص في فبراير مقارنة بأكثر من 78 ألف شخص في يناير الماضي.وحسب الإحصاءات الرسمية تم توقيف 4500 مهاجر خلال يوم واحد الأربعاء الماضي ما يشير إلى احتمال تسجيل عدد قياسي أكبر في الشهر الجاري وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أعلنت عن عزمها التخلي عن القيود السابقة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على دخول المهاجرين للولايات المتحدة حيث كان الحد من الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك من أبرز تعهدات ترامب في حملته الانتخابية الأولى.



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