الاتحاد يرفض ضغوط بارزاني في قضية إطلاق سراح المتهمين بالاعتداء على نائب

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، السبت، أن حزبه لن يخضع للضغوط التي يمارسها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وقال فقي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القضاء مستقل ولانتدخل بعمله إطلاقا، ولايمكن التهاون مع المجرمين والقتلة مهما كانت صفتهم أو من يقف خلفهم”.وأضاف أن “المتهمين بالاعتداء على النائب غالب محمد وطعنه بالأسلحة البيضاء في السليمانية سينالون أقصى العقوبات والقضاء هو الكفيل بهم ونحن لانضغط على القضاء ولانتدخل بعمله أبدا”.وكانت اتهامات طالت فصيلا في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاعتداء على النائب عن حركة التغيير غالب محمد فيما كشف النائب سركوت شمس الدين عن وجود ضغوط يمارسها رئيس الحكومة مسرور بارزاني على قادة الاتحاد من أجل الإفراج عن المتهمين بالحادثة.انتهى/ 25 ع

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