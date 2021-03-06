البابا من أور: نحن أحفاد إبراهيم ويجب أن لا ننسى أخوتنا

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ألقى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، السبت، كلمة في لقاء مختلف الأديان في مدينة أور بمحافظة ذي قار، حيث قال فيها "نحن أحفاد إبراهيم ويجب ألا ننسى إخوتنا".

وجاء في كلمة البابا، التي تابعها NRT عربية، اليوم، 6 آذار 2021، ان "السماء تمنحنا الوحدة وهذا يعزز أخوتنا، ويجب ألا ننسى أخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم، كما انه لا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب أن يعمر الأرض".

وتابع قائلا " أخوتنا تدفعنا للعيش بإنسانية ، ويجب ألا ننسى نوايا الإنسان الحسنة ، ومن هذا المكان بدأ الإيمان والتوحيد من أرض أبينا إبراهيم".

وأضاف أن " الإيمان يجلبنا معا أما الإرهاب والعنف فلا يأتيا من الدين، والإرهاب يستغل الدين ونحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاء ".

وأردف " يجب أن نحترم حرية الذين وهو حق أساس ، وحينما هاجم الإرهاب هذا البلد فقد هاجم جزءا من التأريخ"، مبينا ان " المسلمين والمسيحيين عملوا معا لإرساء دعائم السلام ".

وأشار إلى ان "طريق الحج يمر من هذا المكان الذي يذكرنا بأبينا إبراهيم ، ومجيئنا لهذه الأماكن المقدسة هو لإحيائها".

كما بين ان " الإرهاب يستغل الدين وهاجم العراق الذي يعد جزءا من التاريخ".

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