بمشاركة البابا.. انطلاق لقاء الأديان في أور

2021/03/06 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انطلقت في مدينة أور الأثرية، السبت، مراسم "لقاء الأديان" بمشاركة البابا فرنسيس.

وشهدت المراسم التي جرت اليوم، 6 آذار 2021، كلمة ترحيب وتراتيل من الإنجيل.

وكان موكب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، قد وصل في وقت سابق، السبت، إلى مدينة أور التاريخية بعد هبوط طائرته في مطار الناصرية بمحافظة ذي قار.

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