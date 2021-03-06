بعد لقائه زعماء الطوائف الكاثوليكية… بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني

2021/03/06 | 12:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبعد ان التقى بابا الفاتيكان فرانشيسكو زعماء الطوائف الكاثوليكية الجمعة في بغداد، زار اليوم السبت، المرجع الشيعي علي السيستاني، في منزله بمدينة النجف.ونزل بابا الفاتيكان في مطار بغداد الدولي الجمعة، وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومسؤولين اخرين.وبدأ البابا فرانشيسكو ظهر الجمعة زيارة للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، …

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