2021/03/06 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابا الفاتيكان يغادر مدينة اور التأريخية متوجهاً الى بغداد

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