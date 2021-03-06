أور تشهد أول صلاة موحدة بين الأديان بحضور بابا الفاتيكان

2021/03/06 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

شهدت مدينة أور التأريخية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، أول صلاة موحدة للأديان برئاسة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مدينة أور التأريخية في محافظة ذي قار، شهدت صلاة الأديان الموحدة برئاسة بابا الفاتيكان فرنسيس".

وأضاف، أن "المدينة شهدت قبيل الصلاة، لقاء الأديان، رأسه البابا فرنسيس واستمع إلى شهادات من مختلف الأديان".

وغادر البابا فرنسيس، مدينة أور التأريخية في محافظة ذي قار، بغية العودة إلى بغداد، لإكمال زيارته إلى العراق، وحضور قداس في أحد كنائس العاصمة بغداد.

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