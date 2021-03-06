البرلمان العربي يرحب بزيارة بابا الفاتيكان الى العراق

2021/03/06 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رحب البرلمان العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، مشيداً بدعوة قداسته لتعزيز الاستقرار والسلام في العراق.واكد البرلمان العربي في بيان :" ان رسائل التضامن والمصالحة والمحبة والوحدة الوطنية، وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة التي حملتها هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الفصائل والطوائف العراقية، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار ونبذ العنف في كافة أنحاء العراق".واضاف :" ان هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها ، تمثل تجسيداً حقيقياً لوثيقة ̍الأخوة الإنسانية̍ التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في عام 2019م".واكد البرلمان العربي دعمه الكامل لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، و مساندته التامة للعراق ولكل ما يصون وحدته الوطنية ويعزز أمنه واستقراره الداخلي"./ انتهى8

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