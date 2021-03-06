2021/03/06 | 12:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا من اور: الإرهاب يستغل الدين ويجب ان نمنع ذلك

أكد البابا فرنسيس، السبت، أن الإرهاب يستغل الدين ويتخذه غطاءً ويجب ان نمنع ذلك، مشيرا الى أن المسلمين والمسيحيين عملوا معاً لإرساء دعائم السلام.

وقال البابا في كلمته بمدينة اور الاثرية بمحافظة ذي قار إن “الإرهاب والعنف لا يأتي من الدين لكن الإرهاب يستغل الدين ويتخذه غطاءً ويجب ان نمنع ذلك”.

وأضاف ان “المسلمين والمسيحيين عملوا معاً لإرساء دعائم السلام”، مشيرا إلى ان “النبي إبراهيم بدأ رحلته من أور وعانى ما عانى واصبح أبا للاديان”.

ولفت البابا فرنسيس إلى ان “السلام سوف يجمعنا معاً ويجنبنا الصراعات”، مشددت على انه “لا سلام دون تفكير بعضنا ببعض”.

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