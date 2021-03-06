مسيحيو العراق يعولون على ما بعد زيارة البابا الى العراق

2021/03/06 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا , السبت , ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق تعد زيارة ذات ابعاد دولية وإقليمية للتعايش الإنساني ونصرة للضعفاء في العالم لان العراق خاض اشرس الانتهاكات الإنسانية التي قام بها داعش , مشددا على ان الأهم في زيارة البابا هو ما سيترتب عليها.وقال كنا في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة البابا فرنسيس الى العراق في هذا الوقت رسالة الى العالم بأن العراق هو الطرف الوحيد الذي قاوم اخطر تنظيم إرهابي يهدد العالم باكملة ولذلك فالزيارة لها ابعاد دولية وإقليمية للتعايش الإنساني ونصرة للضعفاء في العالم لان العراق خاض اشرس الانتهاكات الإنسانية التي قام بها داعش ” .وأضاف ان ” الأهم في زيارة البابا فرنسيس هو ما بعد الزيارة لاستثمارها في كافة الجوانب الإنسانية والسياسية والعدالة الاجتماعية وحتى السياحة”.وأشار كنا الى ان “حقوق المسحيين التي سلبت من عناصر سيئة هي من اهتمام راعي الفاتيكان البابا فرنسيس وانها محفوظة وسيتم استرجاع كامل تلك الحقوق وفق القانون ” .



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