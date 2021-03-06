قوات ميانمار تطلق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين

2021/03/06 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت قوات الأمن في ميانمار (بورما)، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض احتجاج في يانجون، وذلك بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل محتجين.

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