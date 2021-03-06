قائمة بالدول العشر الأكثر تضرراً من ’جائحة’ كورونا بعدد الوفيات

2021/03/06 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.57 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، وإجمالي الوفيات 2.578.988.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ262.770 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 188.866، وإجمالي إصابات 2.119.305.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ157.548، وإجمالي الإصابات 11.173.761.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.495، وإجمالي إصابات 4.219.788.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 99.271، وإجمالي إصابات 3.023.129.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات 88.427، وإجمالي إصابات 3.918.397.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 86.821 وإجمالي إصابات 4.252.876.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.693، وإجمالي إصابات 2.493.887.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

"RT"

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