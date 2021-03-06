الفاتيكان تصدر بيانا عقب زيارة البابا فرنسيس بالمرجع السيستاني (صور)

2021/03/06 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وفد الفاتيكان، السبت، بيانا عقب

لقاء البابا بالمرجع الأعلى السيد علي

السيستاني في محافظة النجف.

وذكر المكتب، في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية، أن "قداسة البابا، التقى آية

الله العظمى السيد علي ا

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