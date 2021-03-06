العراق: البابا فرنسيس يدعو من مدينة أور التاريخية إلى التمسك بالأمل والسلام

2021/03/06 | 12:57 - المصدر: فرانس 24

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دعا البابا فرنسيس السبت إلى "احترام حرية الضمير والحرية الدينية والاعتراف بها في كل مكان"، خلال صلاة في أور التاريخية، الموقع الذي يعتقد أنه مكان مولد النبي إبراهيم في جنوب العراق. وأضاف "إنها حقوق أساسية، لأنها تجعل الإنسان حرا للتأمل في السماء التي خلق لها".



ويشكل المسيحيون نحو واحد في المئة من سكان العراق، ويقولون إنهم يتعرضون للتمييز.



كما حضّ الحبر الأعظم على السير من "الصراع إلى الوحدة"، طالبا "السلام لكل الشرق الأوسط" و"بشكل خاص في سوريا المجاورة المعذبة".

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