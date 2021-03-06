البابا يتحدث من اور عن لقاح كورونا ويؤكد انه سيكون فاعلا

2021/03/06 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث البابا فرنسيس، اليوم السبت، عن القاح الخاص بكورونا، فيما اشار الى انه سيكون فعالا.وقال البابا في كلمته من مدينة أور التأريخية، ان “السماء تمنحنا الوحدة وهذا يعزز أخوتنا، ويجب ألا ننسى أخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم”، مشددا “لا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب أن يعمر […]

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