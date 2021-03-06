تعرف على طلب زيدان من نجوم ريال مدريد قبل موقعة الديربي

2021/03/06 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتنظر عشاق الكرة الإسبانية مباراة من العيار الثقيل مساءغد الأحد، عندما يستقبل أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليغا".

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق "خمس نقاط" عن ريال مدريد الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مطالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من اللاعبين خلال التدريبات والاستعداد لموقعة الديربي.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن،" زيدان سيطالب اللاعبين باختبار حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك من خلال الهجمات والتسديدات القوية على المرمي".

وأشار التقرير إلى أن، زيدان وجه كلمة للاعبين خلال التدريبات، قائلًا: "اختبر أوبلاك من بعيد لصناعة الخطر على مرمي أتلتيكو".

وأضاف التقرير أنه،" منذ نهاية مباراة ريال سوسييداد الأخيرة مع الريال، بدأ زيدان في عملية التكتيك والتخطيط الجيد لمباراة الديربي".

ويسعى ريال مدريد إلى تكرار مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وتمكن فريق زيدان من الفوز (2-0) على سيميوني.

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