توجيه من الصحة بشأن الرقابة ومحاسبة مخالفي الإجراءات الوقائية

2021/03/06 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت (6 آذار 2021)، توجيهاً جديداً بخصوص الاجراءات الوقائية من وباء كورونا.

وبحسب بيان مقتضب من الصحة، فقد "وجه الوزير حسن التميمي بتكثيف الرقابة الصحية لمحاسبة المخالفين للشروط الوقائية">

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس الجمعة، حزمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الحظر الوقائي.

وأكدت اللجنة، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية، على "منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية"، مضيفة أن "على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة".

وقررت اللجنة أن "يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي، بالإضافة إلى منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، فضلا عن منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية".ويوم الاربعاء الماضي، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، 3 توجيهات تخص اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".وبحسب البيان، قررت اللجنة "تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر".وأكدت اللجنة، على "ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء".وبحسب البيان، جرى "توجيه كل الاجهزة الامنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لايلتزم".

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