بالفديو ... الاسدي يودع البابا في مطار الناصرية

2021/03/06 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ودع محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي ، الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس في مطار الناصرية ، في ختام زيارته الى ذي قار عائدا الى بغداد ./انتهى9

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