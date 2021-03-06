بالفديو .. زيارة البابا الى المدينة القديمة في النجف ولقائه السيد السيستاني

2021/03/06 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ فديو زيارة الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس الى المدينة القديمة في النجف ولقائه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بمكتبه./انتهى9

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