2021/03/06 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كوردستان يلتئم الأثنين لإقرار قانون مهم للعراق كافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يلتئم الأثنين لإقرار قانون مهم للعراق كافة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يلتئم الأثنين لإقرار قانون مهم للعراق كافة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).