وزير الصحة يصدر توجيها بشأن المخالفين للاجراءات الوقائية

2021/03/06 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، توجيها بشأن المخالفين للاجراءات الوقائية.وقالت وزارة الصحة في بيان، ان “الوزير حسن محمد التميمي اطلع بزيارة ميدانية على الخدمات المقدمة لمرضى كورونا في داخل ردهات العزل الخاص”.واضافت ان “الوزير اكد على وجوب الالتزام بالتوجيهات الصحية وخطورة المستجدات الوبائية”، مشيرة الى انه “وجه بتكثيف جهود الرقابة […]

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