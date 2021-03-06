البابا يذكر

2021/03/06 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ البابا فرنسيس، اليوم السبت، في خطاب له من مدينة أور التاريخية (جنوبي العراق) على السير من "الصراع إلى الوحدة"، طالباً "السلام لكلّ الشرق الأوسط" و"بشكل خاص في سوريا المجاورة المعذبة".

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