اقليم كوردستان..تسجيل 198 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/06 | 13:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 198 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "374"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالاتي:

1.



الفحوصات: (4706 فحوصات جديدة)

• (1734) اربيل

• (912) السليمانية

• (1970) دهوك

• (0) حلبجة

• (90) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (198 اصابة جديدة)

• (63) اربيل

• (37) السليمانية

• (94) دهوك

• (0) حلبجة

• (4) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: ( 151 حالة شفاء جديدة)

• (61) اربيل

• (10) السليمانية

• (80) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

PUKmedia خاص

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