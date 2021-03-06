ندوة عن انتفاضة شعب كوردستان في صالون 9

2021/03/06 | 13:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام صالون الصحفة التاسعة في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة اربيل ندوة اليوم السبت، ضمن سلسلة ندواته الاسبوعية عن انتفاضة شعب كوردستان في عام 1991، للكاتب الدكتور عبدالله علياوي صاحب كتاب (الانتفاضة كما هي).

الندوة تزامنت مع الذكرى الـ 31 على الانتفاضة، وكانت بحضور نخبة من المثقفين والاكاديميين.



وفي مستهلها قام الشاعر ناظم دلبند بتقديم المحاضر وقدم نبذة مختصرة عن المحاضر وعن كتابه الموسوم والخاص عن الانتفاضة التي قام بها شعبنا ضد النظام الدكتاتوري.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالا على ارواح شهداء انتفاضة اذار المجيدة، بعدها بدأ الدكتور علياوي الحديث عن الانتفاضة المجيدة التي كانت انتفاضة شعبنا ضد الدكتاتورية والظلم، مؤكدا ان الانتفاضة كانت حتمية الشعب من اجل الحرية ومواجهة جميع انواع الظلم، والابادة والانفال لشعبنا المظلوم.

واشار المحاضر الى ما حصل عليه من وثائق مديرية امن اربيل وقام بنشرها في كتابه بتفاصيل موثوقة، لافتا الى حماسة الشعب في هتافاته ضد النظام الدكتاتوري وبصورة عفوية في حينه لان حماسة شعبنا كانت من اجل الخلاص من ظلم النظام الدكتاتوري.

وتناول يوميات الانتفاضة خاصة في مركز اربيل ، لافتا الى ان الهتافات كانت لجميع القوى السياسية البعض كان يهتف باسم فقيد الامة الرئيس مام جلال والبعض هتافات اسلامية واخرى للحزب الشيوعي وقسم للحزب الديمقراطي وهكذا فإن تعدد القوى في الانتفاضة كان عاملا مهما وفعالا في تفوقها.

وتطرق الى كيفية تحرير مقرات ومؤسسات النظام الدكتاتوري والدوائر الامنية التابعة له في مركز اربيل ، واكثر الاحاديث التي تناولها كان على ماورد في كتابه من احداث، ولاسيما ان منطقة اربيل كانت بقيادة السيد كوسرت رسول علي، الذي ادار عمليات الانتفاضة مع قوات البيشمركة، وكان هو المسؤول الاول للجبهة الكوردستانية والانتفاضة بالتنسيق مع القيادة المشتركة في مركز اربيل .

وفي ختام المحاضرة جرت مداخلات من قبل الحضور عن تلك الفترة وقام المحاضر بالرد على تلك المداخلات وخاصة ان وجهات النظر كانت متقاربة.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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