اليوم.. قمة نارية بين بايرن ميونخ ودورتموند في “البوندسليجا”

2021/03/06 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديخوض فريق بايرن ميونخ الألماني، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف اليوم السبت، غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، على ملعب “أليانز أرينا”، في قمة منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الألماني “البوندسليجا”.يدخل بايرن قمة الليلة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط عن لايبزيغ 50 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس، برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.وحقق البايرن الفوز في آخر مباراتين خاضهما، 4-1 ضد لاتسيو الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم اكتساح كولن 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة 23 من “البوندسليجا”.ويتسلح بايرن في كلاسيكو ألمانيا بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتفوق تهديفياً على 7 أندية في الدوري الألمانى خلال الموسم الحالى 2020-2021، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.وتفوق ليفا على أندية فيردر بريمن 26 هدفاً، هيرتا برلين 26 هدفاً، أوغسبورغ 23 هدفاً، ماينز 23 هدفاً، كولن 21 هدفاً، أرمينيا بيليفيلد 18 هدفاً، وأخيراً شالكه 16 هدفاً.في المقابل، يسعى دورتموند إلى استمرار انتصاراته في مختلف المسابقات، بعدما حقق الفوز في آخر 4 مباريات، ضد إشبيلية 3-2 في دوري أبطال أوروبا، 4-0، و3-0 ضد شالكه و أرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني، وأخيراً 1-0 ضد بروسيا مونشنغلادباخ في ربع نهائي كأس ألمانيا.



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