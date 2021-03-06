أمام أنظار الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

2021/03/06 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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أفادت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، ان أهالي إحدى القرى في أندونيسيا تمكنوا مؤخرا، من إخراج جثة طفل في الثامنة من عمره، ابتلعه تمساح، بينما كان الصبي يصطاد مع والده في النهر الجاري بالمكان.

وبحسب الصحيفة فقد كان "ديماس مولكان سابوترا" يصطاد في النهر مع والده عندما ابتعد عن الشاطئ، ليقوم تمساح بطول 26 قدما بسحبه بعيدا، وقد حاول والد ديماس ضرب التمساح كي يفلت ولده، إلا أن الحيوان غاص في الأعماق.

وابتلع التمساح ديماس بالكامل دون أن يقوم بمضغه، حيث تم اصطياده لاحقا بقرية موارا بنغالون، ليتم تقطيعه وإخراج جثة الفتى.

وكشف أحد العاملين بوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، أن والد الطفل هاجم التمساح بيديه العاريتين ووجه له ضربات قوية، إلا أن الحيوان لم يستسلم، وفر بعد أن سحب ديماس معه.

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