2021/03/06 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيستاني يستقبل البابا فرنسيس في منزله بالنجف (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يستقبل البابا فرنسيس في منزله بالنجف (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يستقبل البابا فرنسيس في منزله بالنجف (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).