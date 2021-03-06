وزارة الثقافة تصدر بياناً بعد لقاء بابا الفاتيكان بالمرجع السيستاني

2021/03/06 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، السبت، بيانا بشأن اللقاء التاريخي الذي جمع بابا الفاتيكان بالمرجع الأعلى علي السيستاني.

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وقالت الوزارة في البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (6 آذار 2021) إنها "تبارك اللقاء التاريخي بين قطبي السلام، آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس في مدينة النجف الاشرف المقدسة، وتثمن رسائل التسامح والمحبة والدعوة لإرساء دعائم السلام بين كل المكونات والأديان في ارض الرافدين".

وأعربت الوزارة عن "أملها في أن تمثل هذه الزيارة انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح والالتزام بالأخلاق السامية لأجل التعايش السلمي وإحلال السلام في العالم".

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