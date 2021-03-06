معمل ألبان الموصل يعاود العمل مجددا

2021/03/06 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..

أكد مدير معمل ألبان الموصل نواف العبيدي، السبت، معاود المعمل لنشاطه مجدداً بعد فترة توقف لاكثر من 4 سنوات، نتيجة احتلال داعش الإرهابي لمحافظة نينوى وتدميره المعمل بالكامل.وقال العبيدي في تصريح ل/المعلومة/، إنه “بإمكانيات ذاتية استطعنا وبالتعاون مع المنظمات الدولية من إعادة تشغيل المعمل ونحن ننتج الآن 3 مواد أساسية هي اللبن والقشطة والجبن”.وأضاف أنه “إنتاج المعمل طنين من اللبن وطن من القشطة وحوالي 800 كيلو من الجبن، ولكن لو تم توفير الأجهزة الحديثة التي تم سرقتها من قبل عناصر داعش الإرهابي لتجاوز إنتاجنا أكثر من 20 طن خلال اليوم الواحد”.وأشار إلى أنه “نحتاج لأكثر من مليار دينار ونستطيع أن نغرق أسواق الموصل بالمنتج المحلي، وناشدنا وزارة التجارة بأكثر من مرة بشراء منتاجتنا، ولكن حتى الآن لايوجد رد، ولو توفرت لنا هذه الأجهزة فأن المعمل سيعود لسابق عهده بكميات الإنتاج الكبيرة”انتهى /25 ع

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