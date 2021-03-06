2021/03/06 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت بإغلاق عدد من الطرقات الرئيسية وسط وشرقي العاصمة بغداد استعدادا لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم إغلاق السايد القادم من مول النخيل إلى ساحة الموال في منطقة شارع فلسطين لنصب للبدء بنصب سرادق المواكب ولتأمين الزيارة".واضاف انه "تم اغلاق الشارع القادم من القناة بأتجاهه مجسر ساحة بيروت ويبقى السايد المعاكس للذهاب والاياب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق طرق رئيسة في بغداد.. والسبب؟ ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق طرق رئيسة في بغداد.. والسبب؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).