تقرير يناقش “نتائج مفرحة” قد تحدث بفعل ظهور سلالات جديدة لكورونا.. هل سيقضي الفيروس على نفسه بنفسه؟

2021/03/06 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

ناقش تقرير عدة تساؤلات تتعلق بظهور السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وخطورتها واعدادها، مع استاذ كلية العلوم الصحية والحيوية في قطر الدكتور كبير بيسواس، وامكانية ان تضعف التحورات المستمرة الفيروس.

كيف تنشأ سلالات فيروس كورونا المستجد؟

تتميز العدوى الفيروسية بإنتاجها لنسخ متعددة من الفيروس، إما في شكل جزيئات فيروسية متناهية الصغر أو أجزاء فيروسية كاملة، في الخلية المضيفة المصابة.



وتنطلق هذه النسخ الفيروسية بعد ذلك لتتسبب في إصابة خلايا إضافية بالعدوى، وهو ما يؤدي إلى إصابة أجهزة الجسم بالعدوى.



ويتطلب ذلك إنتاجا منسقا لعدد أكبر من نسخ الجينوم الفيروسي والبروتينات الهيكلية وتعبئتها في أغشية دهنية.



وتنطبق هذه العملية أيضا على الفيروسات التاجية، بما في ذلك فيروس “كوفيد-19”.

وبالنظر إلى أن التكاثر الجينومي لا يوفر دليلا كاملا، فلا يزال هناك دائما احتمال قائم لتحور الجينوم الفيروسي، إما بسبب استبدال نيوكليوتيد معين بآخر أو حذفه كليا.



ورغم أن العديد من هذه الطفرات تلحق الضرر بتكاثر الفيروس التاجي والعدوى، فإن بعضها قد يزيد من قدرته على التكاثر والتسبب في الإصابة بالفيروسات التاجية.

وقد تظهر الفيروسات التاجية باعتبارها سلالة متغيرة أو جديدة بسبب الميزة التي تتمتع بها قياسا بالسلالة الأصلية، وقد تتفاقم خطورة تلك الفيروسات بسبب الضغط الناتج على الجهاز المناعي المضيف، عبر إنتاج أجسام مضادة محايدة لمواجهة السلالة الأم.

كم عدد السلالات المتحورة التي ظهرت في جميع أنحاء العالم؟

رغم وجود عدد كبير من الطفرات الجينية الفردية لفيروس كورونا -واسمه العلمي “سارس-كوف-2” (SARS-CoV-2)- مما أمكن التعرف عليه، فقد جرى تحديد عدد قليل فقط منها باعتبارها سلالات متحورة حقيقية للفيروس.



وتشتمل هذه الطفرات على سلالة “B.1.1.7” في المملكة المتحدة، وسلالة “B.1.351” في جنوب أفريقيا، وسلالة “P1” في البرازيل.

ما النوع الأخطر من هذه السلالات؟

على الرغم من صعوبة تحديد نوع معين من سلالات فيروس كوفيد-19 باعتبارها السلالة الأكثر خطورة في هذه المرحلة، يبدو أن السلالة البريطانية أكثر عدوى من الفيروس الأصلي.



ومن ناحية أخرى، يبدو أن السلالة الجنوب أفريقية تقاوم الاستجابة المناعية الناتجة عن تلقي لقاح معين، وبالتالي فإنها قد تكون أكثر خطورة من السلالة البريطانية.

قبل أيام قليلة، أُعلن عن اكتشاف سلالة متحورة في تونس.



هل هناك تفاصيل عن هذه السلالة؟

السلالة الجديدة المكتشفة حديثا من الفيروس في تونس هي السلالة البريطانية “B.1.1.7” التي تحتوي على 17 طفرة، بما في ذلك تلك الموجودة على البروزات البروتينية التي يستخدمها الفيروس للارتباط بمستقبلات الإنزيم المحول للأنغيوتنسين 2 (ACE2) في غشاء الخلية المضيفة.



ويبدو أن البروز البروتيني المتحور يرتبط بشكل أفضل بمستقبلات الإنزيم المحول للأنغيوتنسين 2، ومن الوارد أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة الفيروس على التسبب بالعدوى في السلالة البريطانية.

هل هناك سلالات أخرى اكتُشفت في الدول العربية؟

يبدو أنه لا توجد أي سلالات أخرى من فيروس كورونا، بخلاف السلالة البريطانية التي جرى الإبلاغ عن وجودها في بعض الدول العربية.

يقول البعض إن الطفرات ستجعل الفيروس أضعف وتؤدي إلى اختفائه.



هل هذا صحيح؟ ولماذا تبدو السلالات الجديدة أكثر قوة وخطورة على عكس ما يقال؟

كما ذكرنا في البداية، يمكن أن تؤدي الطفرات التي تحدث في جينوم الفيروس إلى تعزيز أو انخفاض إمكانية الإصابة بالعدوى وخطورتها.



وفي هذا الصدد، تساهم الطفرات التي تؤدي إلى انخفاض قدرة الفيروس على العدوى في اختفاء الفيروس، بينما تؤدي الطفرات التي تعزز من قدرته على العدوى إلى زيادة معدل إصابة الناس به وانتشاره.



وهذا بالضبط هو السبب الذي يجعل السلالات الجديدة من فيروس “سارس-كوف-2” التي تحتوي على طفرات جينية، تبدو أكثر قوة وخطورة، ويمنحها ذلك ميزة قياسا بالسلالة الأصلية.

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