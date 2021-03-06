الثقافة تصدر بياناً بعد لقاء بابا الفاتيكان بالمرجع السيستاني

2021/03/06 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم السبت، بيانا بشأن اللقاء التاريخي الذي جمع بابا الفاتيكان بالمرجع الأعلى علي السيستاني.وقالت الوزارة في البيان، إنها “تبارك اللقاء التاريخي بين قطبي السلام، آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس في مدينة النجف الاشرف المقدسة، وتثمن رسائل التسامح والمحبة والدعوة لإرساء دعائم السلام بين […]

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