2021/03/06 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق جون بيرنارد بولفان ،السبت، إن الاتحاد الأوروبي من المانحين الرئيسيين في الاستجابة الإنسانية والمساعدات الإنمائية في العراق.وقال بولفان في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “الاتحاد الأوروبي من المانحين الرئيسيين في الاستجابة الإنسانية والمساعدات الإنمائية في العراق، فقد قام باستثمار أكثر من 1 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هو الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للعراق ..



بعثة العراق تُجيب المركز الخبري الوطني.

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