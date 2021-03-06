جزء من سيرة ذاتية في العمل النّسوي - نادية خلوف

2021/03/06 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لم نكن نسويات، و لا نعرف كيف نحتفل بيوم المرأة إلا من خلال تعليمات الحزب الشيوعي ، وتوجيهاته، كان هناك شعارات نرددها ، أغلبها قديم، كما نأتي على ذكر ناديجدا كروبسكايا / وكلارا زيتكن ولينين.



كنّا نحيي المناسبة بفرح ليس لأنّها تعنينا كنساء، ففي كثير من الأحيان تكون الكلمة للرجال، لكنّنا نشعر بالحاسة السّادسة أن ذلك العمل يوفر لنا الحاضنة الاجتماعية على اختلاف مشاربنا ، وينتهي الحفل، نعود إلى بي ......





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