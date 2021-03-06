شهادة للتاريخ معركة جبل كوسر ت (2 2 ) - شه مال عادل سليم

2021/03/06 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم حوار/ إعداد / ترجمة : شه مال عادل سليم الجزء الثاني : نستذكر اليوم بمزيد من الخشوع والاجلال شهداء معركة جبل كوسرت الابرار,الذين روّوا ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية الغالية،وضحوا بحياتهم في سبيل وطن حر وشعب سعيد ,فكانوا نماذج نادرة وعظيمة للتضحية والفداء من اجل سعادة الشعب وحرية الوطن .



يصادف اليوم ذكرى معركة جبل كوسرت, تلك المعركة التي وقعت بين قوات النظام البعثي الفاشي ومفرزة من ......





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